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Будут обнародованы данные о клинических исследованиях вакцины от COVID-19

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Будут обнародованы данные о клинических исследованиях вакцины от COVID-19
Михаил Мурашко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © roszdravnadzor.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в скором времени будут обнародованы сведения о доклинических исследованиях отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях», - сказал министр. Он отметил, что недоверие и критика препарата вызваны тем, что люди нуждаются в более подробной информации о вакцине и сути ее исследований.

Мурашко добавил, что клинические испытания препарата продолжатся. Также глава Минздрава подчеркнул, что сейчас Россия не станет продавать средство другим странам – сначала им будет обеспечен российский рынок.

АБ

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