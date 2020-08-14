Будут обнародованы данные о клинических исследованиях вакцины от COVID-19
14 августа 2020, 08:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в скором времени будут обнародованы сведения о доклинических исследованиях отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях», - сказал министр. Он отметил, что недоверие и критика препарата вызваны тем, что люди нуждаются в более подробной информации о вакцине и сути ее исследований.
Мурашко добавил, что клинические испытания препарата продолжатся. Также глава Минздрава подчеркнул, что сейчас Россия не станет продавать средство другим странам – сначала им будет обеспечен российский рынок.
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