В Америке отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавирусной инфекции
14 августа 2020, 07:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Российские чиновники рассказали американскому телеканалу CNN, что Москва предлагала Вашингтону содействие в создании вакцины от коронавирусной инфекции, однако в США оказались «не открыты» для сотрудничества.
«Чувствуется общее недоверие к России с американской стороны, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение, США не принимают как раз из-за недоверия», - рассказали чиновники, пожелавшие остаться неназванными. Они добавили, что Россия готова к сотрудничеству и призвали не смешивать политику и здоровье людей.
В США в ответ заявили, что российская вакцина считается настолько недоработанной, что не вызывает интереса. «США ни за что не будут испытывать ее на обезьянах, что уж говорить о людях», - подчеркнули в Америке.
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