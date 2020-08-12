Эксперт рассказал о безопасности российской вакцины от COVID-19

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12 августа 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: медик, Mikhail Pletsky//globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, насколько безопасна в применении отечественная вакцина против новой коронавирусной инфекции.

«Я достаточно уверен в безопасности вакцины, чтобы ввести её себе самому, моей жене, моим пожилым родителям», - высказал он RT.

Дмитриев напомнил, что НИЦ Гамалеи выпустил успешные вакцины от лихорадки Эбола и вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Он отметил, что COVID-19 похож по структуре на вирус MERS, поэтому у России есть научная база для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, эксперт уточнил, что врачи будут наблюдать за теми, кто будет прививаться в следующие несколько месяцев. Дмитриев считает, что преимущество российского препарата заключается в том, что он предусматривает две инъекции и в будущем позволит обеспечить более сильную иммунную реакцию.

Ранее сообщалось, что французская газета поместила на обложку нового номера изображение президента РФ Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда и со шприцем в руке.