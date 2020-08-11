Врач заявил, что если и болеть коронавирусом, то лучше летом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 августа 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Больница. Фото: pixabay.com

Люди устали от эпидемии коронавируса, и многие россияне стали рассуждать, что переболеть COVID-19 так или иначе придется всем. Эпидемиолог Михаил Фаворов оценил эту позицию и объяснил, почему летом можно переболеть легче, чем зимой.

Эксперт подчеркнул, что ни летом, ни зимой никто из заболевших не может на 100% быть уверен в том, что болезнь пройдет без осложнений. «Но у вас есть шанс, что вы переболеете легче. У вас просто антитела появятся, да и всё. Вы, в общем-то, правы: если, как говорится, заболеть, то лучше сейчас. Вирус менее агрессивный», - отметил он.

Врач предположил, что осенью и зимой, с началом новой вспышки коронавируса, вновь появится много «тяжелых» больных, и давление на систему здравоохранения возрастет.