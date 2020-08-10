Доктор Мясников рассказал о пяти правилах долголетия

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10 августа 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Доктор Александр Мясников перечислил пять основных правил, соблюдение которых может положительно сказаться на продолжительности жизни. Одним из принципов долголетия стал обязательный завтрак.

Врач объяснил, что первый прием пищи пропускать нельзя, поскольку он помогает запустить гормональный профиль. «Это влияет на сердечную и на нервную деятельность, не только на пищеварение. Завтрак должен быть вкусным, чтобы съесть его с аппетитом», - рассказал Мясников.

Также стоит хорошо высыпаться. Отход ко сну и пробуждение должны каждый день быть примерно в одно и то же время. Не повредит и постепенное закаливание и физнагрузки. Эти процедуры позволяют укрепить иммунитет и организм в целом.

Пятым правилом врач назвал регулярное чтение книг. «Не электронные книги слушать в машине, не электронные книги читать. Настоящие книги — это совсем другое. Это то, то держит нас на плаву, иначе жизнь скучна», - добавил Мясников.