Эпидемиолог назвал новую группу риска по COVID-19 осенью: «Рано или поздно эти люди выйдут из своего бункера»

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8 августа 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией осенью неизбежен. Закончится отпускной период, начнется учебный и рабочий год, пояснил он.

«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют», - высказал он.

Тотолян отметил, что сейчас важно определиться, что такое «вторая волна». По его словам, если под ней понимать период, похожий на апрель-июнь в Москве, то ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется. Однако он не исключает, что резкий подъем придется регулировать ограничениями, но призывает граждан не бояться заболеть.

«Кто должен переболеть, тот переболеет … Пока существует только два способа приобретения иммунитета - либо переболеть, либо вакцинироваться», - резюмировал он.

Напомним, что многие эксперты сошлись во мнении, что эпидемия продолжится до тех пор, пока не переболеет 60-70% населения Земли.