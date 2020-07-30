Эпидемиолог оценил возможный рост случаев COVID-19 осенью в Москве и Петербурге

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30 июля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: медик,pixabay.com

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян прокомментировал мнение о появлении новой вспышки коронавируса из-за начала учебного года в двух городах России.

«Осенью может ожидаться подъем заболеваемости СОVID-19, но не к 10-14 сентября, а в связи с сезонным ростом ОРВИ. Если сравнивать с весной [апрель-май], то такого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией быть не должно, так как постепенно происходит формирование коллективного иммунитета к новому коронавирусу», - пояснил он.

Тотолян отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге по состоянию на июнь доля населения с антителами к вирусу уже достигла 26%, поэтому ожидается, что к началу учебного года она станет еще выше. Он добавил, что среди детей дошкольного и школьного возраста были установлены максимальные показатели коллективного иммунитета.

«… чтобы сказать правильны ли расчеты, необходимо увидеть сами расчеты, а не их конечный результат. Из заданного вопроса непонятно какие факторы, кроме длительности инкубационного периода, были учтены…», - резюмировал он.