Эксперт назвал причину появления второй волны коронавируса в сентябре в двух регионах РФ
30 июля 2020, 09:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков назвал регионы, где количество зараженных новой коронавирусной инфекцией вырастет на 15–20%.
«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», - пояснил он.
Отмечается, что новая вспышка COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге может начаться в начале учебного года - с 10 по 14 сентября. Боровков считает, что она не будет иметь такой массовый характер, как первая, но может представлять опасность для многих преподавателей, особенно старше 65 лет.
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