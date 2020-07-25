Главный инфекционист Минздрава дал прогноз по ситуации с коронавирусом осенью

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25 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: человек в маске, pixels.com

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом нового типа осенью. Отмечается, что ряд экспертов прогнозирует в этот период вторую вспышку COVID-19 в России.

«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний … И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», - пояснил он.

По его словам, осенью формируются новые коллективы, школьные, студенческие и рабочие, что создает условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе коронавируса. При этом Чуланов призывает граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить возможную вспышку. Особенно специалист выделил курорты.