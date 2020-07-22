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Эпидемиолог назвал сроки подъема заболеваемости COVID-19 в России

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Эпидемиолог назвал сроки подъема заболеваемости COVID-19 в России
фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что коронавирус нового типа адаптируется к человеку и его «заразность» снижается, но сезонный подъем заболеваемости все же будет.

«Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность ... вирусу невыгодно убивать своего хозяина. Будет протекать гораздо легче ... Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились … Каждый год мы видим - одна-две инфекционные болезни», - пояснил он.

Брико отметил, что вторая волна COVID-19, вероятнее всего, начнется в России в ноябре-декабре. По его словам, «выраженность сезонного подъема не будет очень высокой». Он добавил, что коронавирус «не зависит от температуры, хоть и боится жаркой погоды».

Ранее пульмонолог сообщил, что  пациенты с ослабленным иммунитетом, но получающие химиотерапию для лечения онкологических заболеваний, легче переносят  коронавирус. 

БА

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