Эпидемиолог назвал сроки подъема заболеваемости COVID-19 в России

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что коронавирус нового типа адаптируется к человеку и его «заразность» снижается, но сезонный подъем заболеваемости все же будет.
«Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность ... вирусу невыгодно убивать своего хозяина. Будет протекать гораздо легче ... Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились … Каждый год мы видим - одна-две инфекционные болезни», - пояснил он.
Брико отметил, что вторая волна COVID-19, вероятнее всего, начнется в России в ноябре-декабре. По его словам, «выраженность сезонного подъема не будет очень высокой». Он добавил, что коронавирус «не зависит от температуры, хоть и боится жаркой погоды».
Ранее пульмонолог сообщил, что пациенты с ослабленным иммунитетом, но получающие химиотерапию для лечения онкологических заболеваний, легче переносят коронавирус.