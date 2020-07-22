Врач: онкобольные с химиотерапией легче переносят коронавирус
22 июля 2020, 17:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пациенты с ослабленным иммунитетом, но получающие химеотерапию для лечения онкологических заболеваний, легче переносят новую коронавирусную инфекцию.
«Мы можем говорить, что, к счастью, для них и для нас, они не являются пациентами по риску неблагоприятного прогноза. Возможно то, что у них низкий иммунитет – это работает на них…», - высказал он.
Авдеев отметил, что у таких людей появление «цитокинового шторма» (чрезмерный ответ имунной системы) по сути дела невозможно, поэтому они переносят COVID-19 «более легко».
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