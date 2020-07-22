Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач: онкобольные с химиотерапией легче переносят коронавирус

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач: онкобольные с химиотерапией легче переносят коронавирус
фото: человек в маске, pixabay.com

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пациенты с ослабленным иммунитетом, но получающие химеотерапию для лечения онкологических заболеваний, легче переносят новую коронавирусную инфекцию.

«Мы можем говорить, что, к счастью, для них и для нас, они не являются пациентами по риску неблагоприятного прогноза. Возможно то, что у них низкий иммунитет – это работает на них…», - высказал он.

Авдеев отметил, что у таких людей появление «цитокинового шторма» (чрезмерный ответ имунной системы) по сути дела невозможно, поэтому они переносят COVID-19 «более легко».

БА

Жаркое из блогов

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

20 июля Путин, несмотря на массовые акции в поддержку хабаровского губернатора, отрешил Фургала от должности главы региона "в связи с утратой доверия". Временно исполнять обязанности губернатора президент поставил другого представителя ЛДПР – депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью