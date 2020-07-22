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Врач-терапевт прокомментировала информацию о влиянии COVID-19 на внешность

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Врач-терапевт прокомментировала информацию о влиянии COVID-19 на внешность
COVID-19, pixabay.com

Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина в среду прокомментировала информацию о том, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом нового типа, жалуются на резкое выпадение волос.

Карякина отметила, что подобные заявления являются домыслами, поскольку именно из-за COVID-19 никаких изменений во внешности человека возникать не может.

Врач-терапевт, однако, подчеркнула, что на фоне заражения коронавирусной инфекцией у человека могут обостриться хронические заболевания, которые способны в какой-то мере привести к ухудшению состояния пациента и переменам в его внешности.

ЕТ

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