Врач-терапевт прокомментировала информацию о влиянии COVID-19 на внешность

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 июля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

COVID-19, pixabay.com

Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина в среду прокомментировала информацию о том, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом нового типа, жалуются на резкое выпадение волос.

Карякина отметила, что подобные заявления являются домыслами, поскольку именно из-за COVID-19 никаких изменений во внешности человека возникать не может.

Врач-терапевт, однако, подчеркнула, что на фоне заражения коронавирусной инфекцией у человека могут обостриться хронические заболевания, которые способны в какой-то мере привести к ухудшению состояния пациента и переменам в его внешности.