Врач-терапевт прокомментировала информацию о влиянии COVID-19 на внешность
22 июля 2020, 16:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Звезда
Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина в среду прокомментировала информацию о том, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом нового типа, жалуются на резкое выпадение волос.
Карякина отметила, что подобные заявления являются домыслами, поскольку именно из-за COVID-19 никаких изменений во внешности человека возникать не может.
Врач-терапевт, однако, подчеркнула, что на фоне заражения коронавирусной инфекцией у человека могут обостриться хронические заболевания, которые способны в какой-то мере привести к ухудшению состояния пациента и переменам в его внешности.
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