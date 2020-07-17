Вторая волна отменяется? Эксперты оценили вероятность повторной вспышки коронавируса

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17 июля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Не успела закончиться первая волна коронавируса, как специалисты на все лады начали предупреждать о второй, а то даже и о третьей. Однако с течением времени прогнозы поменялись. Стоит ли россиянам ждать новой вспышки COVID-19 или она все-таки пройдет стороной?

Эксперты предполагают, что благодаря накопленному опыту и знаниям о болезни второй волны коронавируса удастся избежать. «Вполне возможно, что будет некое повышение заболеваемости респираторным инфекциями, включая COVID, но я полагаю, что мы уже подготовлены к этому увеличению заболеваемости просто в силу накопленного опыта, накопленных ресурсов и компетенций», - считает врач Лариса Попович. Она отмечает, что такого всплеска заболеваемости, как было в марте и апреле, повториться не должно.