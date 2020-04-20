Академик РАН: для завершения пандемии коронавирусом должно переболеть большинство населения

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20 апреля 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

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Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что пандемия может пойти на спад при одном условии: когда будут инфицированы 70-80 процентов популяции. Иначе мир ждет вторая волна эпидемии коронавируса.

"Сейчас вирус разносят здоровые носители. Они выполняют функцию естественной вакцины и способствуют созданию коллективного иммунитета. С одной стороны это, казалось бы, хорошо, а с другой очень опасно, потому что носители заражают и старых, и хронически больных, а эти люди не выдерживают такой вирусной нагрузки. Они умирают первыми", - отметил академик.

Ершов считает, что для проверки, переболел ли человек COVID-19, нужно проверять "системы интерферона на сигнал тревоги. Интерфероны не дают вирусу проникнуть в клетки, а если он уже проник, интерферон не позволяет ему размножаться. Врождённый иммунитет играет решающюю роль в защите от коронавирусов".

Ранее Феликс Ершов объяснил, что создание отечественной вакцины от коронавируса окажется невыгодным для других стран.

Подготовка российских регионов к борьбе с коронавирусом идет практически по «полувоенному» сценарию. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.