Мурашко заявил о «полувоенном» сценарии борьбы с коронавирусом

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20 апреля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия-24

roszdravnadzor.ru/via Global Look Press, Михаил Мурашко

Подготовка российских регионов к борьбе с коронавирусом идет практически по «полувоенному» сценарию. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Идет "именно развертывание сети", отметил министр и объяснил почему. Когда вирусная инфекция только начала распространяться по регионам, оттуда шла "идеалистическая" информация: все хорошо, мы готовы. По словам министра, потом пришлось разбираться в деталях, Россия дополнительно выделила дотации регионам, чтобы помочь довести ситуацию до должного уровня.

Министр здравоохранения отметил, что большая часть российских субъектов в настоящий момент достигла целевых показателей по готовности коечного фонда к приему больных COVID-19. Мурашко добавил, что, помимо прочего, в регионах используется такая технология, как переброска медперсонала для оказания помощи.

"Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать", - считает министр в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее Михаил Мурашко оценил результаты доклинических испытаний отечественных вакцин от коронавируса.