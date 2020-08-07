Эксперты объяснили, кому и когда нельзя есть дыни

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7 августа 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtver.ru

фото: дыня, pixabay.com

Эксперты рассказали, когда нельзя есть дыню. Однако они не исключают, что фрукт очень полезен для организма – он богат магнием, железом, витаминами С и Р, а также снижает уровень холестерина в крови и утоляет жажду.

Специалисты не рекомендуют есть дыню при сахарном диабете, язвенной болезни в остром периоде, беременным и кормящим матерям. Кроме того, фрукт не следует употреблять после еды и на голодный желудок, добавили они.

При этом эксперты отметили, что здоровый человек может получить расстройство желудка, если будет смешивать дыню с молочными продуктами, холодной водой и алкоголем.

Также они предлагают определять спелость плода по «прекрасному медовому аромату», и выбирать те, у которых противоположная «хвостику» сторона слегка мягковатая. Если сдавить дыню, то хорошая будет пружинить, жёсткая - недозрелая, остались вмятины от сдавливания - переспела или долго хранилась, пояснили эксперты. Они напоминают, что не стоит пытаться съесть дыню до кожуры, «чем ближе к корке, тем больше вредных веществ».