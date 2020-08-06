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Стало известно, в сочетании с какими продуктами опасна дыня

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, в сочетании с какими продуктами опасна дыня
Дыня. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре предупредили, что дыня – тяжелый продукт, и при ее употреблении стоит учитывать некоторые тонкости. Например, ее нельзя есть в сочетании с кисломолочными продуктами, холодной водой, молоком и алкоголем, иначе можно получить расстройство желудка.

Также от дыни стоит отказаться беременным и кормящим женщинам, диабетикам и людям с обострившейся язвенной болезнью желудка. Лучшее время для употребления бахчевой культуры – перерывы между едой. Таким образом полакомиться удастся не на пустой желудок и не сочетая с другими продуктами и напитками.

Специалисты добавили, что дыни хорошо впитывают вредные вещества, а потому лучше не покупать их возле автомобильных дорог. При этом нужно помнить, что химикаты в основном остаются около корки.

АБ

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