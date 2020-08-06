Стало известно, в сочетании с какими продуктами опасна дыня
6 августа 2020, 07:46[ «Аргументы Недели» ]
В Роспотребнадзоре предупредили, что дыня – тяжелый продукт, и при ее употреблении стоит учитывать некоторые тонкости. Например, ее нельзя есть в сочетании с кисломолочными продуктами, холодной водой, молоком и алкоголем, иначе можно получить расстройство желудка.
Также от дыни стоит отказаться беременным и кормящим женщинам, диабетикам и людям с обострившейся язвенной болезнью желудка. Лучшее время для употребления бахчевой культуры – перерывы между едой. Таким образом полакомиться удастся не на пустой желудок и не сочетая с другими продуктами и напитками.
Специалисты добавили, что дыни хорошо впитывают вредные вещества, а потому лучше не покупать их возле автомобильных дорог. При этом нужно помнить, что химикаты в основном остаются около корки.
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