В Роспотребнадзоре предупредили о новых штаммах гриппа осенью

Аргументы Недели → Общество 13+

4 августа 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: девушка лежит в кровати, pixabay.com

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 4 августа.

«Что касается ожидаемых штаммов вируса гриппа, то еще в феврале ВОЗ рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов в северном полушарии квадривалентные вакцины …», - пояснили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 2020 году в Россию придут штаммы гриппа, от которых местные жители еще не прививались.

Кроме того, врач Андрей Тяжельников объяснил, как отличить грипп от коронавируса нового типа.