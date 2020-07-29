Анна Попова предупредила о приходе нового гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что от гриппа нужно прививать как можно больше россиян, особенно входящих в группу риска. По ее словам, в этом году придут новые штаммы.
"Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались", - заявила Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, добавив, что имеет ввиду кампании вакцинирования против гриппа, которые проводились в 2019 году и в предыдущие годы.
Попова отметила, что Роспотребнадзор впервые начал мониторинг заболеваемости гриппом уже летом.
Глава Роспотребнадзора рассказала, что коронавирусную инфекцию COVID-19 можно запросто убить доступным каждому способом.
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