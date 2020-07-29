Попова рассказала, как легко и быстро убить коронавирусную инфекцию

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусную инфекцию COVID-19 можно запросто убить доступным каждому способом. Также глава ведомства сообщила, что коронавирус не способен размножаться в воде, однако может там сохраняться.

Попова сказала, что COVID-19 погибает при кипячении. «Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться... И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы», - заявила она.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.