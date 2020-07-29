Попова рассказала, как легко и быстро убить коронавирусную инфекцию
29 июля 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусную инфекцию COVID-19 можно запросто убить доступным каждому способом. Также глава ведомства сообщила, что коронавирус не способен размножаться в воде, однако может там сохраняться.
Попова сказала, что COVID-19 погибает при кипячении. «Мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться... И также было показано, что вирус не устойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы», - заявила она.
Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.