Путин оценил ситуацию с COVID-19 в стране

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29 июля 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Он отметил, что ситуация постепенно стабилизируется, но расслабляться рано.

Глава государства подчеркнул, что не все регионы показывают устойчивое снижение прироста новых случаев заболевания COVID-19. Из-за этого пока нельзя говорить о возможном изменении ситуации в худшую сторону.

«В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным», - заявил Путин. Он добавил, что российская система здравоохранения смогла выдержать удар и спасти сотни тысяч жизней.