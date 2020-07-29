Путин оценил ситуацию с COVID-19 в стране

29 июля 2020, 14:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Он отметил, что ситуация постепенно стабилизируется, но расслабляться рано.
Глава государства подчеркнул, что не все регионы показывают устойчивое снижение прироста новых случаев заболевания COVID-19. Из-за этого пока нельзя говорить о возможном изменении ситуации в худшую сторону.
«В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным», - заявил Путин. Он добавил, что российская система здравоохранения смогла выдержать удар и спасти сотни тысяч жизней.
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