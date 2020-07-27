В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

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27 июля 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле раскрыли детали беседы лидеров двух стран.

Президенты во время разговора затронули тему обострения напряженности между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин заявил, что важно не допускать действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Оба лидера выразили готовность координировать усилия для стабилизации обстановки в регионе.

Также политики обсудили отношения России и Турции. «В частности, дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов», - рассказали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, во время переговоров обсуждалась ситуация в Ливии и Сирии.