В Кремле назвали разговор Путина и Зеленского конструктивным
27 июля 2020, 13:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Днем в понедельник, 27 июля, в Кремле прокомментировали телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, который состоялся накануне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере беседы лидеров двух стран, заметил, что она была конструктивной и деловой. В Кремле добавили, что разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского являлся содержательным.
Песков, однако, не предоставил сотрудникам СМИ других подробностей вчерашней беседы российского и украинского президентов.
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