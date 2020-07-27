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В Кремле назвали разговор Путина и Зеленского конструктивным

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Кремле назвали разговор Путина и Зеленского конструктивным
Кремль, pixabay.com

Днем в понедельник, 27 июля, в Кремле прокомментировали телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, который состоялся накануне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атмосфере беседы лидеров двух стран, заметил, что она была конструктивной и деловой. В Кремле добавили, что разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского являлся содержательным.

Песков, однако, не предоставил сотрудникам СМИ других подробностей вчерашней беседы российского и украинского президентов.

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