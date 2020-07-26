В Совфеде дали объяснение звонку Зеленского Путину
26 июля 2020, 21:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что факт звонка президента Украины Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину означает, что политик нуждается в поддержке своей позиции.
«Сам факт звонка Путину говорит о том, что Зеленский нуждается в поддержке своей позиции. Но она неконструктивна», — отметил сенатор. По его словам, невыполнение Минских соглашений — путь в тупик. Это дал понять украинскому лидеру российский президент, добавил Морозов. По мнению Морозова, Зеленский делает все, чтобы не выполнять условия Минска-2.
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Кремле, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
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