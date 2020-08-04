Кардиолог объяснила, как снизить холестерин без лекарств

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4 августа 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: завтрак, pixabay.com

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, как снизить холестерин без лекарств. Однако она не исключает полезные свойства данного компонента, сообщает kp.ru.

«На самом деле желчный жир, как порой называют холестерин, необходим организму … все-таки он должен поступать в разумных количествах. Например, можно съесть одно яйцо, 12 граммов сливочного масла. Или 80 граммов телячьей печени», - пояснила она.

Молчанова отметила, что в субпродуктах (сердце, мозгах, почках) содержится очень много холестерина, поэтому их количество в питании нужно контролировать. При этом она добавила, что в яйцах есть еще «очень полезный лецитин», который помогает холестерину не оставаться в крови, а проникать в органы и ткани, которые в нем нуждаются.

Врач рекомендует частично заменить сливочное масло на льняное, чтобы снизить избыточное количество холестерина, а также принимать рыбий жир, добавить в рацион овсяные отруби, овсянку, яблоки, цитрусовые и чеснок.