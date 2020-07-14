Израильские ученые считают, что препарат для снижения холестерина может помочь в борьбе с коронавирусом

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14 июля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Существующий препарат для снижения уровня холестерина в крови "Фенофибрат" ("Трикор") может быть эффективным при лечении коронавируса, сообщила сегодня пресс-служба Еврейского университета Иерусалима.

Профессор Яков Нахмиас уверяет, что открытие сможет перевести COVID-19 в вид простуды. "Коронавирус предотвращает обычное сжигание углеводов, в результате в клетках легких накапливается большое количество жира, что необходимо для размножения вируса. В лабораторных исследованиях препарат для снижения уровня холестерина "Фенофибрат" ("Трикор") показал чрезвычайно многообещающие результаты. Позволяя клеткам легких сжигать больше жира, "Фенофибрат" разрушает их захват вирусом и препятствует способности SARS CoV-2 к размножению", - говорится в сообщении. Выработка вируса парализуется менее чем за пять дней, утверждают ученые. Если результаты подтвердятся клиническими исследованиями, такой курс лечения может потенциально снизить тяжесть COVID-19 до уровня простуды.

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