Пыльца растений и солнечные лучи снижают распространение коронавируса

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14 июля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные из Нидерландов выяснили влияние пыльцы растений, находящейся в воздухе, на количество заражений вирусными заболеваниями. Исследователи считают, что иммунная система становится более устойчивой в период появления особого аэрозоля в воздухе, который сокращает объём вирусных частиц.



На основании этого учёные пришли к заключению: в летний период распространение коронавируса будет уменьшаться, а к осени, в связи с уменьшением солнечной активности, увеличиваться.



Сотрудник Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада рассказал про возможность пыльцы связывать вирусные микро капли, содержащиеся в воздухе. Тяжёлые капли переносятся очень медленно, либо вовсе остаются неподвижными. Ультрафиолетовые лучи и высокая температура также снижают уровень распространения COVID-19.



Российский врач-инфекционист Елена Белова указала на важность открытия зарубежных учёных. Однако влияние пыльцы на человеческий иммунитет не до конца изучено. Ряд учёных ранее доказывали, что пыльца подавляет определённые свойства иммунитета.



Авторы препринта сошлись на мнении о необходимости проведения дальнейших экспериментов для подтверждения теории влияния пыльцы на иммунную систему.



