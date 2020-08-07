Названы шесть признаков распространения рака предстательной железы

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 августа 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cancer Research UK

фото: мужчина, pixabay.com

Группа британских ученых перечислила шесть признаков развития рака предстательной железы. Онкологи предупредили, что проявления заболевания незаметны, пока опухоль не начнет давление на канал вывода мочи.

Эксперты предлагают обратить внимание на проблемы при мочеиспускании, в том числе боли, снижение «напора» потока уретры, следы крови в спермовых выделениях, а также отеки в ногах, боли в костях и общую усталость.

Периферийными признаками врачи назвали потерю веса, нарушение сексуальной функции и болезненную бледность.

Онкологи отметили, что множество мужчин по всему миру страдают от данной проблемы.

Ранее группа врачей из Великобритании объяснила, как по лицу определить рак легких.