Доктор Комаровский назвал фактор, повышающий риск рака на 80 процентов

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6 августа 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: девушка, pixabay.com

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что способно повышать риск развития онкологического заболевания на 80%. По его словам, исключить данную проблему нужно еще в детстве.

Комаровский отметил, что солнечные ожоги в детском возрасте напрямую связаны с риском развития рака кожи. Он объяснил, что существует два типа лучей – более опасные и агрессивные UVA-лучи, которые вызывают разрушения на уровне ДНК и способствуют возникновению злокачественных образований, и UVB – провоцируют солнечные ожоги. Эксперт призывает носить одежду из плотных тканей или наносить солнцезащитный крем на все тело, поскольку лучи способны проникать сквозь материю.

«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80 процентов», - пояснил он, подчеркнув, что это «самый опасный рак кожи».

Комаровский советует наносить солнцезащитный крем за 10-15 минут до выхода на улицу и обновлять его в городе каждые четыре часа, а на природе – каждые два часа.