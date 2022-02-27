Ушел из жизни радиоведущий Виктор Татарский

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27 февраля 2022, 22:05 Источник: Радио России

фото: pixabay.com

Ушел из жизни радиоведущий, народный артист России Виктор Татарский. Ему было 82 года. О смерти Татарского в пятницу, 27 февраля, сообщило "Радио России" в своем Telegram-канал.

О дате и месте прощания с радиоведущим пока не сообщается. Причина смерти народного артиста не названа.

Виктор Витальевич Татарский был автором и с 1967 года бессменным ведущим программы "Встреча с песней". "Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня", - говорится в сообщении.

В театральное училище Имени Щепкина Татарский поступил в 1961 году. Решение о его зачислении принимал известный актер Игорь Ильинский. Татарский в первый год учебы в вузе утроился работать на радио.