Как определить рак легких по лицу

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31 июля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: рентген легких pixabay.com

Группа врачей из Великобритании назвала внешние признаки, которые позволят определить рак легких. Исследование опубликовало издание Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).

Медики отметили, что к симптомам онкологического заболевания легких относятся затруднённое дыхание, кашель, головные боли и неприятные ощущения в области грудной клетки. Эксперты добавили, что появление прогрессирующей злокачественной опухоли можно определить по опухшему лицу, поскольку развитие онкологии в лёгких оказывает влияние на кровоснабжение.

Кроме того, опухоль может давить на верхнюю полую вену, которая играет важную роль в транспортировке крови от верхней части тела к сердцу, говорится в исследовании. Специалисты объяснили, что если сосуд заблокировать, то в связи с увеличившейся злокачественной опухолью в лёгких появляются отёки лица.

Названы первые признаки развития рака, требующие срочного обращения к врачу.