Как определить рак легких по лицу

Группа врачей из Великобритании назвала внешние признаки, которые позволят определить рак легких. Исследование опубликовало издание Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения (NHS).
Медики отметили, что к симптомам онкологического заболевания легких относятся затруднённое дыхание, кашель, головные боли и неприятные ощущения в области грудной клетки. Эксперты добавили, что появление прогрессирующей злокачественной опухоли можно определить по опухшему лицу, поскольку развитие онкологии в лёгких оказывает влияние на кровоснабжение.
Кроме того, опухоль может давить на верхнюю полую вену, которая играет важную роль в транспортировке крови от верхней части тела к сердцу, говорится в исследовании. Специалисты объяснили, что если сосуд заблокировать, то в связи с увеличившейся злокачественной опухолью в лёгких появляются отёки лица.
Названы первые признаки развития рака, требующие срочного обращения к врачу.