Названы первые признаки развития рака, требующие срочного обращения к врачу

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30 июля 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: медик, pixabay.com

Заслуженный деятель науки, врач-терапевт Аркадий Верткин рассказал о первых признаках развития онкологических заболеваний. По его словам, одного из них будет достаточно, чтобы немедленно обратиться к специалисту.

Верткин назвал основными симптомами рака незаживающие язвы, изменение ритма дефекации и мочеиспускания, необычные кровотечения или кровянистые выделения, нарушения пищеварения, затруднение глотания, непроходящий кашель и осиплость голоса. Кроме того, врач призывает обращать внимание на уплотнения или опухоли в груди, мошонке и др., а также наблюдать за изменением внешнего вида родинок и бородавок.

Он отметил, что пациент, у которого выявили онкологическое заболевание на ранней стадии, имеет гораздо больше шансов получить хороший прогноз.