Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
2 августа 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Он отметил: дети, которые общаются с собаками, кошками и другими питомцами, дышат их шерстью. Так они получают «прививку от аллергии» — у школьников реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции. Мясников пояснил, что во многих странах детей классами специально вывозят на фермы, чтобы они смогли пообщаться с коровами, козами или лошадьми.
Врач уверен: если ребенок растет с животным, то у него просыпается дисциплина. Поэтому медик призвал родителей разрешать детям заводить домашних питомцев, несмотря на неудобства.
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