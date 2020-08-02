Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

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2 августа 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Врач. Фото:pixabay.com

Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.

Он отметил: дети, которые общаются с собаками, кошками и другими питомцами, дышат их шерстью. Так они получают «прививку от аллергии» — у школьников реже бывает бронхиальная астма, а также аллергические реакции. Мясников пояснил, что во многих странах детей классами специально вывозят на фермы, чтобы они смогли пообщаться с коровами, козами или лошадьми.

Врач уверен: если ребенок растет с животным, то у него просыпается дисциплина. Поэтому медик призвал родителей разрешать детям заводить домашних питомцев, несмотря на неудобства.

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