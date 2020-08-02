Инфекционист оценила колебания прироста случаев COVID-19 в Москве

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2 августа 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: пробирка, pixabay.com

Врач Инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина оценила ситуацию с распространением нового коронавируса в Москве. Она объяснила, что «незначительные колебания» - это нормальное течение любого инфекционного заболевания.

«Незначительные колебания показателя среднесуточного темпа прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели, который на данный момент является основным показателем заболеваемости, — это классическое течение любого инфекционного заболевания», - пояснила она, отметив, что количество заболевших может меняться как в меньшую, так и в большую сторону.

Сметанина добавила, что говорит об ухудшении эпидемиологической обстановке в Москве нельзя. По ее словам, в случае необходимости незамедлительно будут приняты соответствующие меры: «Ситуация в городе стабильна».

Ранее в Москве оценили информацию о возможном появлении второй волны COVID-19 в столице.