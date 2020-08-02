Кардиолог перечислила витамины, которые надо пить после коронавируса

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2 августа 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: человек пьет таблетку, pixabay.com

Заведующая отделением скорой медицинской помощи «Городской Мариинской больницы», кардиолог Татьяна Рыбка дала советы по лечению новой коронавирусной инфекции новым и переболевшим пациентам. Она не исключает, что недомогание может возникнуть и после болезни.

«Раньше если появлялись насморк, слабость, небольшая температура, то ничего страшного: идешь на работу. В крайнем случае - посидишь дома несколько дней … теперь понимаешь: никаких трудовых подвигов, нужно лечиться и выяснять, чем конкретно болен», - высказала она.

Татьяна Рыбка призвала граждан «не гадать на кофейной гуще» при появлении первых симптомов – COVID или простуда, а своевременно обратиться к врачу. Она отметила, что необходимо выполнять все рекомендации специалиста, тем самым уменьшая риск негативных последствий.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции … если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий - минимальный. При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина Д, витаминов группы В. Как ни тривиально это звучит: соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять» - пояснила она.