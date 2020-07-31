Главный инфекционист США высказал свое мнение по поводу вакцинации от коронавируса

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31 июля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Россия, Китай и другие страны вряд ли опередят США в создании вакцины от COVID-19. В этом уверен инфекционист Энтони Фаучи.

Он отмечает: США продвигается очень быстро.

«Я не думаю, что появятся вакцины настолько раньше нашей, что мы будем должны зависеть от других стран в получении вакцины», - сказал Фаучи.

Мужчина надеется, что китайцы и русские в действительности испытывают прививку перед тем, как они вводят ее кому-либо, поскольку заявления о существовании вакцины, готовой к распространению без проведения исследований, проблематично.

Ранее сообщалось: в Курской области режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен до 10 августа.