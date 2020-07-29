Мясников рассказал о грамотном способе похудения

Аргументы Недели → Здоровье 13+

29 июля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Овощи. Фото: pixabay.com

Доктор Мясников дал несколько советов, как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье. Врач рекомендовал организовать процесс похудения в несколько этапов.

В первые три месяца Мясников посоветовал избавится от пяти процентов лишнего веса, а после стабилизации результата можно избавиться еще от пяти килограмм. «При снижении веса всего на пять процентов от исходного, у вас на девять процентов уменьшается общее количество жира, "жировой фартук" - на 17 процентов и на 50 процентов - жир в печени», - объяснил врач.

Также он напомнил, что изнуряющие диеты приводят к снижению энергозатрат, что после окончания курса приведет к набору новых килограммов. Избавляться от веса лучше всего при помощи здоровой пищи.