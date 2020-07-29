Мясников рассказал о грамотном способе похудения

29 июля 2020, 10:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Доктор Мясников дал несколько советов, как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье. Врач рекомендовал организовать процесс похудения в несколько этапов.
В первые три месяца Мясников посоветовал избавится от пяти процентов лишнего веса, а после стабилизации результата можно избавиться еще от пяти килограмм. «При снижении веса всего на пять процентов от исходного, у вас на девять процентов уменьшается общее количество жира, "жировой фартук" - на 17 процентов и на 50 процентов - жир в печени», - объяснил врач.
Также он напомнил, что изнуряющие диеты приводят к снижению энергозатрат, что после окончания курса приведет к набору новых килограммов. Избавляться от веса лучше всего при помощи здоровой пищи.
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