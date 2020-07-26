Мясников назвал четыре основных показателя здоровья

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26 июля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

талия, фото: pixabay.com

По мнению известного врача Александра Мясникова, главными показателями здоровья человека являются давление, уровни холестерина и сахара крови, объем талии. О них в эфире телепрограммы рассказал медик и ведущий.

Мясников обратил внимание, что контроль объема талии важнее, чем контроль веса. Он назвал цифры для мужчин и для женщин - 102 см и 88 см. По словам врача, если объем талии превышает эти значения, значит организм находится под угрозой.

Александр Мясников также рекомендует корректировать рацион. Составлять меню на день стоит так, чтобы овощи и фрукты занимали не менее 500 грамм от общего количества еды.

Ранее Мясников рассказал о простом способе быстрого избавления от бессонницы.