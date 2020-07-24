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Мясников рассказал о простом способе избавления от бессонницы

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Мясников рассказал о простом способе избавления от бессонницы
кровать, pixabay.com

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о простом способе быстрого избавления от бессонницы. По словам специалиста, следует совершить всего лишь одно нехитрое действие.

Александр Мясников сообщил, что при наличии проблем с засыпанием следует просто съесть конфету. "Любую!" – подчеркнул доктор.

По словам эксперта, данный простой метод борьбы с бессонницей нередко помогает даже тем людям, которые не любят есть сладости.

Ранее врач и ведущий телевизионной программы о здоровье Александр Мясников назвал напиток, полезный для людей, у которых выявлены серьезные заболевания печени.

ЕТ

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