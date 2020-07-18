Доктор Мясников рассказал, какой напиток полезен людям с заболеваниями печени
18 июля 2020, 20:25[ «Аргументы Недели» ]
Врач и ведущий популярной телевизионной программы о здоровье Александр Мясников назвал напиток, полезный для людей, у которых выявлены серьезные заболевания печени. Как рассказал теледоктор, доказано, что употребление кофе снижает риск онкологии печени и цирроза, любой человек с выявленным гепатитом, с инфекционным гепатитом должен пить три-четыре чашки кофе в день.
Мясников в своей телепрограмме сегодня рассказал простые истины, в том числе о пользе кофе, развеяв миф о вреде этого ароматного бодрящего напитка.
Доктор объяснил, что кофе содержит полезные вещества, которые помогают при аритмии. Те, кто постоянно пьет кофе, имеют меньший риск развития инфаркта. Также Мясников рассказал, что кофе улучшает память, помогает бороться с запорами и способствует укреплению костей.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.