Доктор Мясников рассказал, какой напиток полезен людям с заболеваниями печени

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18 июля 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

чашка кофе, фото: pixabay.com

Врач и ведущий популярной телевизионной программы о здоровье Александр Мясников назвал напиток, полезный для людей, у которых выявлены серьезные заболевания печени. Как рассказал теледоктор, доказано, что употребление кофе снижает риск онкологии печени и цирроза, любой человек с выявленным гепатитом, с инфекционным гепатитом должен пить три-четыре чашки кофе в день.

Мясников в своей телепрограмме сегодня рассказал простые истины, в том числе о пользе кофе, развеяв миф о вреде этого ароматного бодрящего напитка.

Доктор объяснил, что кофе содержит полезные вещества, которые помогают при аритмии. Те, кто постоянно пьет кофе, имеют меньший риск развития инфаркта. Также Мясников рассказал, что кофе улучшает память, помогает бороться с запорами и способствует укреплению костей.