Медики выражают сомнения в готовности вакцины. «Ковид - это не медицинская, а политическая история»

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26 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

вакцина, фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Сомнения в готовности вакцины, а тем более ее безопасности выражают многие специалисты. В том числе Академик РАН Владимир Сергиев и профессор ГГТУ Орехово-Зуево, доктор биологических наук Надежда Юминова.

Сергиев уверен, что нельзя получить эффективную и безопасную вакцину столь быстро. Он привел в пример выражение: "Доктор, а когда кончится эпидемия ковида? — Я медик, в политике плохо разбираюсь". По его мнению, коронавирус — это не медицинская, а политическая история, "деньги большие, это естественно, а медицинского очень мало".

Надежда Юминова отмечает, что ранее "вакцины первого поколения готовились 10 лет. Даже в особых условиях — против лихорадки Эбола — быстрая вакцина была за 6 лет". Биолог подчеркнула, что главными показателями для вакцины являются безопасность, иммуногенность, длительность сохранения иммунитета. Она не хочет никого пугать, но бывало, что "доклиника великолепно проходила, с клиникой спешили и заканчивалась такая вакцинация не очень удачно". Юминова считает это "вопросом национальной безопасности населения". "Это вакцина новая, а не вакцина первого, второго и третьего поколений, которой были привиты миллионы людей. Я бы обратилась к авторам, которых я знаю — может надо провести дополнительные исследования", - добавила специалист.

По ее мнению, проводимые анализы на COVID-19, "это утечка денег. Дорогой анализ и очень много ложных и положительных, и отрицательных результатов".

Виталий Зверев, доктор биологических наук, вирусолог, заявил, что будущей осенью возможен подъем всех респираторных инфекций: и гриппа, и аденовируса, и риновируса, и коронавируса.

В Сеченовке объяснили, почему российские ученые смогли быстро создать вакцину от COVID-19.