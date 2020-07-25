Российский вирусолог Зверев считает, что грипп осенью может угрожать здоровью серьезнее коронавируса COVID-19

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25 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Прививка, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Виталий Зверев, доктор биологических наук, академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, заявил, что будущей осенью возможен подъем всех респираторных инфекций: и гриппа, и аденовируса, и риновируса, и коронавируса.

Зверев успокоил, что COVID-19 - это не страшно, так как уже есть понимание, как лечить коронавирус, и как с ним бороться.

По мнению специалиста, грипп - заболевание более серьезное. "Эпидемический грипп, когда приходит, то и заболевание протекает очень тяжело, и гораздо большее число людей болеет", - сказал вирусолог и пояснил, что единственное, что поможет избежать заражения - вакцина против гриппа. Он сожалеет, что пока некоторые люди несерьезно относятся к вакцинации против гриппа. Он отметил, что при серьезном отношении к вакцинации "можно минимизировать последствия".

Он подчеркнул, что вакцина от гриппа помогает избежать тяжелого течения болезни, хотя и не обладает 100% эффективностью.

Зверев заметил, что вакцина против гриппа не обладает 100% эффективностью, можно и заболеть. По его данным, "за последние несколько лет из тех, кто умер от гриппа, нет ни одного привитого".

"У тех кто поставил прививку, грипп переносится гораздо легче, без осложнений", - пояснил специалист.