Ученые назвали продукт, насыщающий «белком долголетия»
22 июля 2020, 07:42[ «Аргументы Недели» ]
Врачи рассказали, какая пища помогает насытить организм «белком долголетия», регулирующим механизмы старения и повышающим стрессоустойчивость организма.
Отмечается, что процессы «ремонта» клеток запускаются в те моменты, когда организм недополучает калории. Однако голодание подходит далеко не всем. Ученые советуют вместо отказа от еды чаще употреблять гречневую крупу или продукты из гречневой муки, которые также ускоряют выработку «белка долголетия».
«Людям с тяжелыми заболеваниями, беременным или детям голодание категорически противопоказано. Продуктом, который поможет вырабатывать нужный объем SIRT1, является гречневая крупа или мука», - объяснила биофизик Валентина Кратасюк.
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