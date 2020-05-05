Чем опасна гречка при коронавирусе

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5 мая 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nemihail.livejournal.com

Гречка сегодня может серьезно усугубить процесс течения заболевания коронавирусной инфекцией covid-19. И вот почему. Очень многие знают про полезные свойства гречки, которая поможет избежать атеросклероза, но вместе с пользой вы увеличиваете вязкость крови из-за содержания лецитина и производных элементов.

Я не врач и не диетолог, но когда находился в реанимации, мне постоянно кололи ГЕПАРИН, который разжижал кровь. Так как очень неприятной особенностью коронавируса является густая кровь. Как мне объяснили, тут я не эксперт, именно густая кровь является причиной блокировки легочной ткани, которая и дает впоследствии эффект матового стекла на снимках КТ.

Многие наверняка бросятся искать продукты, разжижающие кровь, и найдут, например, яблоки. Но и тут надо быть осторожным - из открытых источников я узнал, что не желательно потреблять продукты, богатые железом, а к ним как раз и относятся яблоки.

Напомню, что от коронавируса пока нет лекарства, медики лишь помогают вашему организму продержаться, пока организм сам не выработает антитела, которые справятся с вирусом.

Будьте осторожны и с привычными народными средствами, которые повышают иммунитет, поскольку не все помогает, а что-то даже вредит. И ещё, алкоголь помогает дезинфицировать ваше горло, но в то же время это серьезная нагрузка на многие органы, которые должны исправно работать, чтобы ваш организм справился. Так что, нагружая, вы сокращаете себе шансы на выживание.

В любом случае всегда вызывайте скорую и не занимайтесь самолечением.