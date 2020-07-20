Диетолог: яйца должны быть в рационе каждого человека

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20 июля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

яйца, фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева назвала количество яиц, которое большинство россиян могут себе позволить съесть в течение одной недели и рассказала об их пользе.

У некоторых людей есть непереносимость компонентов яйца, отметила диетолог. Это обусловлено прививками, которые "были сформированы на основе куриного яйца". В связи с этим некоторые люди не переносят ни желток, ни белок, хотя таких и немного. Большинству яйца необходимы. "Важно и нужно есть яйцо, иметь его в рационе. Мы можем принимать до четырех яиц в неделю, по сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат", - сообщила Королева. Она подчеркнула, что в яйце полезны как белки, так и желтки. Белок яйца максимально адаптирован к человеческому организму и содержит практически все аминокислоты. В свою очередь желток является кладезью жирорастворимых витаминов, а также белка, йода и минеральных веществ.

Что касается поддержания оптимального веса, то диетолог посоветовала сделать своё питание разнообразным.

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