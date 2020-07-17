Врач рассказала об опасной для офисных сотрудников диете

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17 июля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Бутерброд. Фото: pixabay.com

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала об известной диете, которая может оказаться опасной для работников офисов. Врач отметила, что подобный режим питания не подходит тем, чья работа связана с умственной деятельностью.

Деккер рассказала, что популярная диета Пьера Дюкана, основанная на повышенном содержании белка в пище и сокращении количества белков и углеводов, противопоказана людям с нарушением обмена веществ, подагрой, болезнями печени и почек.

«Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела - они подавляют аппетит и вызывают усталость, неприятный запах изо рта и от тела. Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами», - объяснила врач.