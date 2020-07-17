Врач рассказала об опасной для офисных сотрудников диете
17 июля 2020, 08:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Нутрициолог Ольга Деккер рассказала об известной диете, которая может оказаться опасной для работников офисов. Врач отметила, что подобный режим питания не подходит тем, чья работа связана с умственной деятельностью.
Деккер рассказала, что популярная диета Пьера Дюкана, основанная на повышенном содержании белка в пище и сокращении количества белков и углеводов, противопоказана людям с нарушением обмена веществ, подагрой, болезнями печени и почек.
«Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела - они подавляют аппетит и вызывают усталость, неприятный запах изо рта и от тела. Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами», - объяснила врач.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.