Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Врач рассказала об опасной для офисных сотрудников диете

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач рассказала об опасной для офисных сотрудников диете
Бутерброд. Фото: pixabay.com

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала об известной диете, которая может оказаться опасной для работников офисов. Врач отметила, что подобный режим питания не подходит тем, чья работа связана с умственной деятельностью.

Деккер рассказала, что популярная диета Пьера Дюкана, основанная на повышенном содержании белка в пище и сокращении количества белков и углеводов, противопоказана людям с нарушением обмена веществ, подагрой, болезнями печени и почек.

«Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела - они подавляют аппетит и вызывают усталость, неприятный запах изо рта и от тела. Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами», - объяснила врач.

АБ

В мире

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Дипломатический источник в Анкаре в пятницу заявил, что Турция выступает против односторонних санкций Соединенных Штатов Америки и добавил, что страна тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью