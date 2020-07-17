Почему худеть к лету - плохая идея

Желание похудеть к лету привычно для многих женщин, да и некоторые мужчины стремятся привести тело в хорошую форму к началу пляжного сезона. Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему это не самая удачная идея.
По мнению специалиста, худеть надо не к лету, а летом. Врач рассказал, что жаркое время года – самый удачный момент, чтобы избавиться от лишних килограммов. «В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так», - отметил диетолог. Также зачастую в жару снижается аппетит, что также сказывается на потере веса, передает Радио Sputnik.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.