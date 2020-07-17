Почему худеть к лету - плохая идея

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17 июля 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Ромашка. Фото: pixabay.com

Желание похудеть к лету привычно для многих женщин, да и некоторые мужчины стремятся привести тело в хорошую форму к началу пляжного сезона. Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему это не самая удачная идея.

По мнению специалиста, худеть надо не к лету, а летом. Врач рассказал, что жаркое время года – самый удачный момент, чтобы избавиться от лишних килограммов. «В жару мы как-то подсыхаем. Количество воды, которое мы в себе носим, становится меньше. Обычно вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий. Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так», - отметил диетолог. Также зачастую в жару снижается аппетит, что также сказывается на потере веса, передает Радио Sputnik.