Bloomberg: российская элита прошла вакцинацию от COVID-19 в апреле

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20 июля 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

У политической и предпринимательской элиты России был доступ к разрабатываемой Национальным исследовательским центром имени Гамалеи вакцине против новой коронавирусной инфекции уже в апреле. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Данную информацию якобы подтвердили более ста человек, которые прошли вакцинацию. Однако их имена агентство раскрывать не стало. При этом одни собеседники рассказали, что после введения сыворотки у них повышалась температура и появлялись сильные мышечные боли, а другие – что побочных эффектов не было. Нашлись и те, кто отказался от раннего эксперимента.

Отмечается, что в число компаний, прошедших вакцинацию, вошли алюминиевая компания «Русал» и химический холдинг «Фосагро».

В Кремле и правительстве информацию комментировать пока не стали.

Ранее министр иностранных дел Великобритании заявил, что спецслужбы РФ пытались похитить данные о вакцине.