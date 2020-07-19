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Министр иностранных дел Великобритании уверен, что спецслужбы РФ пытались похитить данные о вакцине

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Министр иностранных дел Великобритании уверен, что спецслужбы РФ пытались похитить данные о вакцине
Доминик Рааб, фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Доминик Рааб уверен в причастности спецслужб РФ к попытке украсть разработки по вакцине от COVID-19. По его мнению, это делалось для получения выгоды от идущей научно-исследовательской деятельности или с целью подрывной работы.

"Я думаю, что это возмутительно и достойно осуждения, то, что правительство России вовлечено в эту деятельность", — подчеркнул глава британского МИД. Министр отметил, что Россия будет привлечена к ответственности, чтобы мир узнал о том, как неблаговидно она ведет себя. По словам Рааба, Россия является ведущим членом международного сообщества и постоянным членом Совбеза ООН, а значит, должна быть вовлечена в усилия всего мира по сотрудничеству. Он высказал надежду, что Москва изменит приписываемое ей Лондоном поведение.

Российский хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от коронавируса в США, Канаде и Великобритании, заявили ранее в Центре кибербезопасности Соединенного Королевства.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не располагают информацией, кто мог заниматься взломом исследовательских центров, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

НС

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