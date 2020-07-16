В Кремле заявили, что Россия не причастна к кибератакам на британские фармкомпании
16 июля 2020, 17:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не располагают информацией, кто мог заниматься взломом исследовательских центров, разрабатывающих вакцину от коронавируса.
Ранее в Центре кибербезопасности Соединенного Королевства заявили, что якобы российские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от COVID-19 в США, Канаде и Великобритании.
«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», - заверил представитель Кремля.
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