В Кремле заявили, что Россия не причастна к кибератакам на британские фармкомпании

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16 июля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не располагают информацией, кто мог заниматься взломом исследовательских центров, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

Ранее в Центре кибербезопасности Соединенного Королевства заявили, что якобы российские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины от COVID-19 в США, Канаде и Великобритании.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно - Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», - заверил представитель Кремля.